الشحات الثري.. سيارات مرسيدس وجبال من الفلوس.. فيديوجراف

متسول يقبض عليه وبحوزته أموال وسيارات فارهة وحبوب مخدرة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لما عثرت عليه الشرطة الفلسطينية بمنزل متسول ثري.

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل قبض الشرطة الفلسطينية على شحات متسول ووبحوزته أموال وسيارات فارهة وحبوب مخدرة، في بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ونشرت الشرطة الفلسطينية صورا لما عثرت عليه في منزل المتسول قائلة ببيان نشرته على موقعها الرسمي، وكتبت “قبضت الشرطة اليوم على متسول بداخل مركبة موديل 2020 وضبطت بداخلها مبلغا ماليا (15 ألف شيكل) في بلدة بير زيت شمال رام الله.