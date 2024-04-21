بعد التعادل مع دريمز.. أحمد شوبير يطرح سؤالا لجماهير الزمالك

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت بين ناديي الزمالك، ودريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيس بوك”: “في رأيك.. من هو رجل مباراة الزمالك ودريمز الغاني؟”.

وشهدت أحداث المباراة محاولات من جانب لاعبي الفريقين- أكثرها للزمالك- إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد 28 أبريل 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.