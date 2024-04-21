صفقة بـ3.6 مليون جنيه.. القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 30 كيلو حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالسويس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما ( 30 كيلو جراما لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر الآيس "شابو").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,600,000 جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.