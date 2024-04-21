الحبس والغرامة.. التموين تحذر من التلاعب في أسعار ووزن رغيف العيش

قال ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين في القاهرة أن انخفاض أسعار رغيف الفينو والخبز يعود إلى تراجع أسعار الدقيق السياحي من ٢٢ ألف إلى ١٦ ألف جنيه للطن وكذلك انخفاض العملة الأجنبية واستقرار سعر السوق.



وأضاف ثابت في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن هناك استجابة وتجاوب من أصحاب المخابز بتخفيض الأسعار بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزير التموين .



وشدد على وجود رقابة مشددة على المخابز السياحية للتأكد من أسعار رغيف الخبز ووزنه ومواصفاته مشددا على معاقبة المخابز المخالفة بغرامة مالية كبيرة ويمكن أن تصل للحبس.



واسترسل: هناك تراجع ملحوظ في أسعار الزيوت في كافة المتاجر الكبرى ضمن موجة التخفيضات الكبرى التى تقوم بها الحكومة لكافة السلع.



