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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الإثنين 22 أبريل 2024: تعمل ساعات إضافية

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 22 أبريل 2024

كن هادئًا حتى أثناء الأوقات الصعبة واتبع نهجًا ناضجًا، خطأ كبير قد ترتكبه اليوم هو فرض رأيك على الحبيب، لا تفعل هذا. 

توقعات برج القوس في الحب 

ستتلقى إناث القوس العازبات عرضًا في النصف الأول من اليوم، كن مستعدًا للتغلب على تدخل شخص ثالث في العلاقة والذي قد يكون كارثيًا. 

برج القوس وحظك اليوم صحيا

 قد تعاني بعض الإناث من حمى فيروسية، ومشاكل في الهضم، وألم في المفاصل، وهذا لن يؤثر على الحياة الروتينية. يمكنك أن تبدأ يومك بممارسة الرياضة . 

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

 اجعل الإدارة سعيدة بأدائك، بعض مواليد برج القوس سيعملون ساعات إضافية، يمكنك السفر لأسباب وظيفية اليوم، يمكن لأولئك الذين يحرصون على ترك الوظيفة اختيار النصف الأول من اليوم للاستقالة.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

 لن تكون هناك مشكلة مالية كبيرة ولكن توفير المال يجب أن يكون الأولوية. تجنب النفقات واسعة النطاق بما في ذلك التسوق للسلع الفاخرة. ومع ذلك، يمكنك المضي قدمًا في خطة شراء الأجهزة الإلكترونية اليوم.

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