أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القاعدة الأمريكية في الحسكة تتصدى لهجوم بطائرة مسيرة.

ووفقا للمرصد السوري، حاولت مسيرة تابعة للمجموعات المدعومة من إيران مهاجمة القاعدة الأمريكية بمطار خراب الجير شمال الحسكة، فيما تصدت المضادات الأرضية لها وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها للقاعدة.

ويشار إلى أن هذا هو الهجوم الثاني من نوعه، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن المضادات الأرضية في القاعدة الأمريكية بمعمل غاز “كونيكو” بريف دير الزور، تصدت لطائرة مسيرة كانت تحلق بالأجواء القريبة من القاعدة، أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أغسطس 2023 الفائت، لـ 126 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.