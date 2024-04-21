ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت ؟

كشفت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر موقع التواصل الإجتماعي، فوائد البرتقال الأحمر.

وأوضحت أن فوائد البرتقال الأحمر ما يلي :-

· يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من مرض السرطان.

· يُساعد في تنظيم الكوليسترول في الدم، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج.

· يدعم جهاز المناعة بسبب احتوائه على كمية عالية من فيتامين ج الذي يجعل خلايا الدم البيضاء تعمل بكفاءة.

· يحمي من السكتات الدماغيّة، وذلك لاحتوائه على مركب الفلافونويد الذي يُقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغيّة خاصّةً لدى النساء.

. يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تعمل على امتصاص الكوليسترول قبل أن يدخل في مجرى الدم.

· يدعم عملية الهضم لاحتوائه على ألياف غير قابلة للذوبان التي تعمل كمادة حيويّة تُغذّي البكتيريا النافعة التي تعيش في الأمعاء.

· يُعزّز من فقدان الوزن لاحتوائه على ألياف تُساعد على الشعور بالشبع لمدّة طويلة. يُعزّز النمو السليم للجنين في الرحم أثناء الحمل؛ وذلك لاحتوائه على الفوليك أسيد.

· يُقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل؛ لاحتوائه على الألياف.

· يُحسّن صحة القناة الهضميّة بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف التي تمنع الإصابة بالإمساك. يُعتبر البرتقال مُفيدًا للجسم والبشرة، لأنّه يحتوي على العديد من المغذّيات مثل البوتاسيوم، والنحاس، والمغنيسيوم، ومجموعة فيتامين ب.