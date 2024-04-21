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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد أبو الغيط: مصر تحتاج إلى الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.. فيديو

أبو الغيط
أبو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن مصر تحتاج إلى الاهتمام بالذكاء الاصطناعي خاصة في الجامعات المصرية، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي له مخاطر كبيرة للغاية وإيجابيات يجب استغلالها، منوها بأن الصين متقدمة جدا في هذا المجال.

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وأضاف أبو الغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حوار خاص على قناة صدى البلد، أن روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران شكلوا فضاء أوروبيا – آسيويا، بوفرة صينية تبلغ 5 تريليونات دولار احتياطي استراتيجي نقدي.

وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية: «والدي كان يحارب ضد إسرائيل المحتلة للأراضي الفلسطينية".

وقال: «العالم الغربي لا يتصور أن روسيا تنجح في فرض إرادتها على أوكرانيا، من خلال رفض حصولها على عضوية حلف الناتو».

وأكمل أبو الغيط: من يرى الحرب الروسية- الأوكرانية؛ يرى دروسا خاصة بالعلاقات الدولية، والقذائف المقاتلة المجنحة، والرادار، من أبرز أسلحة روسيا ضد أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا تستهدف تحييد قدرات السفن؛ للدفاع عن نفسها في مواجهة المسيرات والصواريخ والمدفعية". 

ابو الغيط

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