أبو الغيط: الأزمة الإثيوبية ستكون على مائدة القمة العربية القادمة في البحرين

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الأوضاع في إثيوبيا، موضحا أنه سيتم بحث الأزمة الإثيوبية في القمة العربية القادمة في البحرين.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القانون الدولي والمصالح الدولية ترفض المنهج الإثيوبي في فرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الدولي.

وأوضح أن: "التطورات تفرض على إثيوبيا ضبط إيقاع مواقفها من جديد"، مضيفا: هناك ثقل معنوي للجامعة العربية في التعامل أمام مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة".