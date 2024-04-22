بعد الهجوم على القوات الأمريكية.. التحالف الدولي يدمر منصة إطلاق صواريخ بالعراق

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي، أن مقاتلة تابعة للتحالف الدولي دمرت قاذفة صواريخ في العراق دفاعا عن النفس بعد أنباء عن هجوم صاروخي فاشل قرب قاعدة للتحالف في سوريا.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لرويترز، أنه لم يصب أي جندي أمريكي خلال الهجوم الصاروخي على قاعدة التحالف الدولي، لافتا إلى أن تدمير منصة الصواريخ كان دفاعا عن النفس.

ويعد الهجوم على القوات الأمريكية هو الأول منذ أوائل فبراير الماضي، عندما أوقفت الفصائل المتحالفة مع إيران في العراق هجماتها على القوات الأمريكية.

وأفادت مصادر أمنية، الأحد، أنه تم إطلاق 5 صواريخ على الأقل من بلدة زمار في العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا.

وقال مصدران أمنيان عراقيان تحدثا لرويترز، إن الهجوم استهدف المنشأة العسكرية الأمريكية، وهو أول حادث من نوعه منذ أوائل فبراير الماضي.

ويأتي هذا، فيما أعلنت كتائب حزب الله في العراق، منذ قليل، إنها قررت استئناف الهجمات على القوات الأمريكية في العراق نتيجة عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الرامية إلى خروج القوات الأمريكية من البلاد.