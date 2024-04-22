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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلجيكا: نهدف إلى فرض عقوبات على إيران تشمل الحرس الثوري

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردا على الهجوم الأخير على إسرائيل يجب أن تشمل الحرس الثوري.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت لحبيب في حديثها للصحفيين قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إنه لا يوجد حتى الآن إجماع حول الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الكيانات التي يُنظر إليها على أنها منظمات إرهابية على مستوى الاتحاد.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين لبحث تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع العقوبات على إيران.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، بينما سيناقش الوزراء أيضاً الحرب في السودان، فإن معظم تركيزهم سوف ينصب على الصراعات الدائرة على العتبات الشرقية والجنوبية للكتلة المؤلفة من 27 عضواً - في أوكرانيا والشرق الأوسط أيضًا.

وسيسعى الوزراء إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المدى الذي يجب المضي فيه في فرض عقوبات على إيران، في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأخير.

ولدى الاتحاد الأوروبي بالفعل برامج عقوبات متعددة ضد إيران - بسبب انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزويد روسيا بطائرات بدون طيار.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض المزيد من العقوبات على إيران. ودعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات بدون طيار ليشمل الصواريخ وعمليات النقل إلى القوات الوكيلة لإيران في الشرق الأوسط.

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي أيضًا ما إذا كانت ستفرض عقوبات جديدة تتعلق بإنتاج الصواريخ، وفقًا لدبلوماسيين.

وتضغط بعض الدول أيضًا على الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

لكن المسؤولين يقولون إنهم لم يجدوا بعد أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوة، وهم غير متأكدين من أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي سيؤيدونها.

وزيرة الخارجية البلجيكية عقوبات الحرس الثوري إسرائيل ايران

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