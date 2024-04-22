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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

12 قرارا عاجلا بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الإدارات التعليمية ، أحدث القرارات العاجلة الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.

تلقت الإدارات التعليمية تعليمات  من وزارة التربية والتعليم تشدد على : 

  • الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لوضع امتحانات الترم الثاني 2024.
  • ان تكون الورقة الامتحانية مطابقة للمعايير الفنية للامتحان.
  • ان تشتمل الورقة الإمتحانية لجميع أجزاء المنهج التي تم تدريسها.
  • توزيع الأسئلة بشكل يناسب قياس جميع المستويات العلمية والفكرية بين الطلاب.
  • التأكيد على السرية المطلوبة  في الامتحانات لمنع أي حالات تسريب.
  • وضع ضوابط وإجراءات احترازية جديدة لمنع الغش.
  • ارتباط أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024  بأهداف المقرر وموضوعاته.
  • توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.
  • إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.
  • أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.
  • أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
  • أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة.

و من جانبها وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليماتها لجميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك بالإشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي ارسلته لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024 .

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