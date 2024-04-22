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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال تسليم وحدات بديلة للمواطنين بمنطقة الروضة في رأس غارب

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الخميس، عن استكمال عمليات التسليم للمواطنين من سكان المنطقة العشوائية بالمرحلة الثالثة، حيث تم توفير وحدات سكنية بديلة في منطقة حي الروضة، وذلك في إطار التزامها بتحقيق حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين، استكملت السلطات المحلية في مدينة رأس غارب تسليم وحدات بديلة للمواطنين القاطنين في المناطق العشوائية، بتوجيهات سامية من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح اللواء ممدوح نديم أن عمليات التسليم جاءت بعد إجراء المعاينات اللازمة وإزالة المنازل غير القانونية ورفع مخلفات هذه العمليات. وأشار إلى أنه تم اليوم تسليم عدد 3 بلوكات سكنية للمواطنين.

وأكدت السلطات المحلية على استمرار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال توفير بيئة سكنية صحية وآمنة، ودعمهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية والحد من التجمعات العشوائية، وتحقيق التنمية المستدامة في مدينة رأس غارب، بما يعزز من رفاهية المواطنين ويسهم في تطوير المدينة بشكل شامل.

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