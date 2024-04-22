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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة ميدانية لرئيس مدينة القصير لمتابعة الخدمات العامة.. تفاصيل

صوره موضوعية
صوره موضوعية

قام اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، بجولة ميدانية في عدد من المناطق بالمدينة، تفقد خلالها سير العمل وجودة الخدمات المقدمة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين،

 

بدأت الجولة بمعاينة تعديات في منطقة شنيشن تتمثل في وجود أشجار، حيث تم التخطيط لإزالتها لتحسين البنية التحتية وتوفير محول كهرباء جديد لدعم المنطقة.

 

ثم قام رئيس المدينة بزيارة إحدى المواقع المقترحة لوضع عربات الطعام المتنقلة، حيث تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الملائمة للخدمات العامة.

 

وفي إطار التواصل المباشر مع المواطنين، استمع رئيس المدينة إلى مطالب أحد المواطنين بوجود مطبات صناعية لحماية ذويهم من الأخطار، وقد أشار رئيس المدينة إلى ضرورة إدراج هذا المطلب ضمن خطة إعادة ترتيب الشوارع لتلبية احتياجات السكان وتعزيز السلامة العامة.

 

تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين في مدينة القصير، وتعكس التزام السلطات المحلية بتلبية احتياجات المجتمع المحلي بشكل فعّال وفعالية في توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر التنمية المستدامة السلطات المحلية اللواء عمرو حنفى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء إيهاب رشاد

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