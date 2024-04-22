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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفنون والإبداع ينظم ورشة تدريبية لذوي القدرات والهمم بمركز شباب الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نظم مركز الفنون والإبداع ورشة تدريبية لذوي القدرات والهمم بمركز شباب الغردقة ، يهدف التدريب الفني إلى تطوير مهارات ومواهب الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الفنون المختلفة، مثل الرسم والتصوير المشغولات اليدوية والموسيقى. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة لتعزيز التمكين والتنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع.

 

يقام التدريب بمشاركة مجموعة من الموهوبين ذوي القدرات الفنية المميزة، وذلك بهدف توفير الفرصة لهم للاستفادة من التدريب المكثف والتوجيه الفني المهني. يقوم بالتدريب  إيمان كمال يعقوب 

وقد عبر  محمد رمضان منسق مكتب قادرون بإختلاف عن سعادته البالغة بمستوى التدريب وتأثيره الإيجابي على المشاركين. وأشاد بجهود مركز الفنون والإبداع في التنظيم  وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة لتطوير مواهب الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أعرب عبد المقصود ، عن دعمه الكامل لجميع برامج تدريب مكتب قادرون باختلاف ، التي تهدف إلى تمكين ذوي القدرات والهمم وتشجيعهم على تطوير مواهبهم الفنية. كما أكد على أهمية توفير الفرص المناسبة لجميع الشباب في الوصول إلى التدريب والتعليم في مجالات الفنون والثقافة.

يعد هذا البرنامج التدريبي بمثابة نموذج يحتذى به في تعزيز التنمية الاجتماعية والثقافية، وتعزيز التضامن والتعايش بين جميع أفراد المجتمع. وتأمل المديرية في تنظيم المزيد من الفعاليات والدورات التدريبية المماثلة في المستقبل، بهدف تعزيز الفرص وتحقيق التنمية المستدامة لذوي القدرات والهمم في جميع أنحاء البلاد. وستستمر الحكومة في دعم هذه المبادرات وتوفير الفرص المناسبة لتمكين هذه الفئة الهامة من المجتمع.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البرنامج التدريبي التدريب والتعليم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الفنون والإبداع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

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