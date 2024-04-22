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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: بدء إنتاج الخبز السياحي والفينو بالأوزان والأسعار الجديدة

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية أن المخابز السياحية والافرنجية بدأت في انتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري والذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز في السوق المحلية.

ونص التوجيه الصادر ان تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا ووزن 40 جراما 75 قرشاووزن 25 جراما 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرشا لوزن 50 جراما و100 قرش لوزن 35 جراما .

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة و معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام خلال جولة المركز الإعلامي بالوزارة على المخابز السياحي والافرنجية بمحافظة الجيزة أنه لوحظ إلتزامهم بالقرارات والتوجيهات التي تم الإعلان عنها بتحديد انتاج الخبز السياحي والفينو.

وأكد كمال أن القرار شدد على ضرورة الاعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن اسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لانتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية التي تعمل في انتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

واضاف المتحدث الرسمي أن التوجيه يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو باسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

من جهتها قالت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه يتم إلزام أصحاب المخابز السياحية والافرنجية بتوجيه وزير التموين بإنتاج الخبز السياحي و الفينو.

وأضافت غريب، تم أيضا التبيه على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود اي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وفي هذا السياق كشف محي الدين إسماعيل مدير الرقابة التموينية بمديريات التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه تم منذ صباح اليوم عمل 23 حملة تموينية على مختلف أنحاء المحافظة بهدف التأكد من إلتزام المخابز السياحية والافرنجية بإنتاج الخبز السياحي والفينو بالأوزان والأسعار المعلنة.

من جانبه قال خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع المخابز السياحية والافرنجية على مستوي الجمهورية بدأت في انتاج الخبز السياحي والفينو بالاوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

واضاف صبري أنه تم عقد اجتماعات مع كافة منتسبي الشعبة العامة في محافظات الجمهورية بهدف التأكيد على انخفاض أسعار طن الدقيق الفاخر والسياحي مما يستدعي خفض سعر بيع الخبز الحر في السوق المحلية.

وناشد المتحدث الرسمي بإسم الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية جميع أصحاب المخابز السياحي والافرنجي الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة التموين.

وأوضح خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز بإتحاد الغرف التجارية أن المطاحن قامت بتخفيض سعر طن الدقيق السياحي ليتراوح حاليا من 15 الي ل 16 الف جنيه، بينما طن الدقيق الفاخر الخاص بالفينو يبدأ من 16 الي 24 الف جنيه.

بينما قال علي النجاري صاحب مخبز سياحي في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة أنه يقوم يومياً بإنتاج ما يتراوح من 7 الي 8 آلاف رغيف سياحي حر يومياً، و يتم العمل من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 8 مساء.

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