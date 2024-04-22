أول تعليق لـ الكرملين بشأن استعداد بولندا لامتلاك أسلحة نووية

حذر الكرملين الروسي، اليوم الاثنين من أنه سيتخذ الإجراءات "الضرورية" لضمان أمنه إذا استضافت بولندا أسلحة نووية، بعد أن قالت وارسو إنها مستعدة للقيام بذلك إذا قرر حلف شمال الأطلسي نشر الأسلحة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: "سيقوم الجيش بالطبع بتحليل الوضع، وعلى أي حال سيتخذ جميع خطوات الرد اللازمة لضمان أمننا".

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا أعلن أن بلاده مستعدة لامتلاك الأسلحة النووية على أراضيها، بهدف تقاسم أداة الردع هذه مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال دودا في مقابلة مع صحيفة "فاكت" إن "روسيا تقوم بشكل متزايد بعسكرة منطقة كالينينجراد، ونقلت مؤخرًا أسلحتها النووية إلى بيلاروس.

وأضاف "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية كجزء من تقاسم مثل هذه الأدوات، بما في ذلك على أراضينا، لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن على استعداد".

وأوضح الرئيس البولندي: "نحن عضو في الحلف الأطلسي وعلينا أيضًا التزامات بهذا المعنى، أي أننا ببساطة ننفذ سياسة مشتركة".