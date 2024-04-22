بعد حسم ريال مدريد لـ الكلاسيكو..ترتيب الدوري الإسباني

بعدما اكتسى الكلاسيكو بالألوان البيضاء، حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على حساب برشلونة بنتيجة 3-2، في المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

أحرز أهداف الفريق الملكي فينيسيوس، ولوكاس فاسكيز، وبيلنجهام، بينما تمكن كريستنسن وفيرمين لوبيز من تسجيل هدفي برشلونة.

وبهذا الفوز، يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني بـ 70 نقطة، وتأتي جيرونا في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

1. ريال مدريد: 81 نقطة.

2. برشلونة: 70 نقطة.

3. جيرونا: 68 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد: 61 نقطة.

5. أتلتيك بيلباو: 58 نقطة.

6. ريال سوسيداد: 51 نقطة.

7. ريال بيتيس: 48 نقطة.

8. فالنسيا: 47 نقطة.

9. فياريال: 42 نقطة.

10. خيتافي: 40 نقطة.

11. أوساسونا: 39 نقطة.

12. لاس بالماس: 37 نقطة.

13. ألافيس: 35 نقطة.

14. إشبيلية: 34 نقطة.

15. رايو فاليكانو: 34 نقطة.

16. ريال مايوركا: 31 نقطة.

17. سيلتا فيغو: 31 نقطة.

18. قادش: 25 نقطة.

19. غرناطة: 18 نقطة.

20. ألميريا: 14 نقطة.