دراسة مشروعات مصرية إماراتية ضخمة في تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محمد سعيد الظنحانى مدير الديوان الأميرى بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية بحضور المهندس محمود ناجى وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.



وشهد اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول فرص التعاون الممكنة فى مجال تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية، حيث سيدرس الجانبان نموذج التعاون في هذا الصدد من خلال المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والمفيدة للطرفين، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات النفطية في الفجيرة والتطور والتحديث الكبير الذى تشهده التسهيلات والبنية الأساسية لقطاع البترول المصرى في مجال النقل والتخزين والتداول للمنتجات البترولية.

وابدى محمد سعيد الظنحانى تقدير بلاده لمصر الشقيقة وحرصها على التعاون معها وترجمة العلاقات المتميزة والروابط الأخوية التي تعد من العوامل الأساسية لنجاح التعاون الى مشروعات مفيدة للطرفين، خاصة وأن مصر دولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، ولديها من الخبرات والفرص الاستثمارية والبنية التحتية في صناعة النفط ما يكفل نجاح التعاون بين الجانبين .