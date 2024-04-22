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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل استهداف منازل الفلسطينيين بغزة

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن الغارات الإسرائيلية ما زالت تتواصل على قطاع غزة بشكل عام، والنصيب الأكبر خلال الساعات الأخيرة كان لمخيم البريج والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن استهداف منازل المواطنين والعمارات السكنية، وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلات فلسطينية في دير البلح والمحافظة الوسطى كما قصفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين في دير البلح بوسط غزة.

وتابع أن القصف الإسرائيلي المتكرر أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات الذين توجهوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج، كما يتعرض الشمال إلى قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية حيث استهدفت منزلا يعود إلى عائلة قاسم.

غزة الغارات الإسرائيلية مخيم البريج مخيم النصيرات قطاع غزة

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