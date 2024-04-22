وسط أنباء متضاربة عن الهجمات.. مسيرة تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن مسؤولًا أمريكيًا أكد أن طائرة موجهة عن بُعد استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية في العراق دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلن مصدر أمني عراقي، أن قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.

وحسب قناة "العربية"، ذكرت مصادر أمنية أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة أطلقت نحو القاعدة التي تضم قوات أمريكية ضمن التحالف الدولي في محافظة الأنبار غرب البلاد.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من تضارب الأنباء حول إعلان كتائب حزب الله العراقية استئناف عملياتها ضد القوات الأمريكية.

وأعلنت الكتائب في بيان لاحق أنها لم تصدر أي موقف بشأن استئناف الهجمات.