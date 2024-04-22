جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على مدينة صور اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 بأن الطيران الحربي الإسرائيلي، شن غارة جوية استهدفت احد المنازل بين صريفا وارزون في قضاء صور.

وأشارت إلى أنه على الفور توجهت فرق الاسعاف للمكان، وتم تسجيل عدد من الاصابات الطفيقة بسبب تطاير الزجاج والحجارة، فيما تستمر عمليات البحث حتى الان، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

يأتي ذلك في إطار استمرار التصعيد بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين في مقتل وإصابة العشرات، ويدعم حزب الله أنه يصعد المواجهات ضد جيش الاحتلال نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 199 يوم، حيث انطلقت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.