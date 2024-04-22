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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ميريت ومارلبورو .. قائمة أسعار جديدة للسجائر

صدى البلد

تعلن شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من السجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.
وتؤكد شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢. 
وقد صرح علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن " فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان ". 
إن قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي:- 
• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 90 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 84 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها. 
• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها  64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

وتدعو الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

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فيليب موريس إنترناشيونال: تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان

فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) هي شركة تبغ دولية رائدة، تعمل بنشاط على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج التبغ وقطاع النيكوتين. تتكون محفظة المنتجات الحالية للشركة بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. منذ عام 2008، استثمرت الشركة مبلغ 12.5 مليار دولار أمريكي للتطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان للبالغين الذين قد يستمرون في التدخين وإثباتها علمياً بهدف إنهاء بيع السجائر بشكل كامل. ويشمل ذلك بناء مبنى علمي على مستوى عالمي لقدرات التقييم، لا سيما في مجالات علم السموم قبل السريرية والسريرية والبحوث السلوكية، فضلا عن دراسات ما بعد السوق. في عام 2022، استحوذت شركة PMI على شركة سويديش ماتش – وهي شركة رائدة في مجال توصيل النيكوتين عن طريق الفم – منشئة بذلك شركة عالمية رائدة في مجال المنتجات الخالية من الدخان بقيادة العلامتين التجاريتين IQOS وZYN التابعتين للشركتين. وافقت إدارة الغذاء والدواء على إصدارات من أجهزة " IQOS Platform 1" والمستهلكات الخاصة بشركة  فيليب موريس انترناشيونال ومنتج " General " الخاص بشركة سويدش ماتش كمنتجات تبغ معدلة المخاطر. 
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، كانت منتجات فيليب موريس انترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 84 سوقًا، وتشير تقديرات PMI  إلى أن ما يقرب من 20.8 مليون بالغ حول العالم لقد تحولوا بالفعل إلى استخدام IQOS وتوقفوا عن التدخين. المنتجات الخالية من الدخان تمثل ما يقرب من 37٪ من إجمالي صافي إيرادات PMI لعام 2023 بأكمله. مع أساس قوي وبخبرتها الكبيرة في علوم الحياة، أعلنت شركة PMI في فبراير 2021 عن طموحها للتوسع في مجال الصحة ومجالات الرعاية الصحية، فمن خلال أعمالها في فيكتورا فيرتين فارما، تهدف إلى تحسين الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة

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