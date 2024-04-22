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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان عطية يتقدم بطلب عاجل إلى مارسيل كولر

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تقدم مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلب عاجل إلى المدير الفني للفريق ماسيل كولر .

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: مروان عطية يطلب المشاركة في مباراة مازيمبي وكولر يحسم موقف اللاعب بعد جلسته مع الجهاز الطبي غدا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل الحسم لمباراة القاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فىالكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

كولر اللاعب مروان عطية الاهلي و مازيمبي السويسري مارسيل كولر المدير الفني

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