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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عيد ميلاده.. أهم المحطات الفنية في حياة طارق التلمساني

طارق التلمسانى
طارق التلمسانى

قدم مدير التصوير طارق التلمساني العديد من الأعمال الفنية التي تألق فيها سواء كمدير تصوير أو كممثل، وترك علامة كبيرة مع الجمهور الذى عشق أدواره التي قدمها رغم ظهوره فى الأدوار الثانوية، ونحتفل اليوم بعيد ميلاده.  

حصل التلمسانى على ليسانس الألسن عام 1973، كما حصل على ماجستير في العلوم السينمائية من معهد السينما في موسكو.

وينتمي التلمساني إلى عائلة فنية عريقة، دفعته بغير قصد إلى إكمال المسيرة الفنية، فأصبح واحدا من أشهر مديري التصوير، ولاقى قبولا جمهوريا كبيرا كممثل في أدوار معينة بحكم ملامحه الأوروبية، خلافا لموهبته في كتابة القصة والسيناريو.

بدأ العمل كمساعد لوالده مدير التصوير حسن التلمساني عام 1981، وعمه المخرج كامل التلمساني، ولكنه أحس بأنه يجب أن يخرج من حصار "التلمسانية"، فقرر العمل مستقلا عن والده.

بدأ التمثيل صدفة في فيلم "الكابوس" مع يسرا عام 1989 وبعدها قدم فيلم السلم والثعبان والعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وتعرض طارق التلمسانى لأزمة قلبية، اضطر على اثرها دخول أحد المستشفيات، وبعد إجراء عملية له فى القلب، تعرض لجلطة فى المخ، ما أسفر عنها ضعف فى بصره.

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