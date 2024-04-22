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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزت إبراهيم: الكونجرس لعب دورا مهما في دعم إسرائيل بلا سقف

عزت ابراهيم
عزت ابراهيم

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر، إن الكونجرس الأمريكي لعب دورا مهما في مسألة الدخول لمرحلة جديد من دعم إسرائيل بلا سقف، وعلى المدى المتوسط والطويل إسرائيل كسبت كثيرا من المواجهة الحالية مع إيران وحزب الله.

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وأضاف «إبراهيم» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن رهان «نتنياهو» على فوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية شخص، وأنه مقتنع بنسبة 100% بأن ترامب في طريقه للسلطة في أمريكا، ويتصرف بمسألة كسب الوقت، حتى تمر الـ6 أشهر المقبلة، وبعدها ترتيبات السلطة في أمريكا وتتويج الرئيس الجديد في 20 يناير.

وتابع: «مسألة اللجوء للقضاء في وضع ترامب؛ سيتم تسويتها، والقاعدة الجمهورية التي يتمتع بها، ستؤدي في النهاية إلى تدخل المحكمة العليا؛ ليتم إدراجه في كل الولايات الأمريكية».

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