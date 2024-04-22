عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استثمار في 10 مجالات.. اجتماع عراقي تركي هام في بغداد |تفاصيل

تركيا والعراق
تركيا والعراق

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الاثنين، أن تم الاتفاق مع العراق على تعزيز الاستثمار بين البلدين في 10 مجالات، مؤكدا على عقد ملتقى تجاري ثنائي مشترك في تركيا قريبا.

وأشار بولات  في كلمة له خلال ملتقى الاقتصاد العراقي التركي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وبغداد، وصل إلى 20 مليار دولار سنويا بجهود مشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن الحكومة التركية تعمل على إقامة علاقات رصينة مع العراق.

وأضاف وزير الخارجية التركي، أنه منذ عام 2023 بدأت العديد من اللقاءات بين الوفود العراقية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتطوير العلاقات وتعزيز الاجتماعات بين الطرفين"، لافتا إلى أن أنقرة تشعر بحماس كبير بين البلدين بسبب هذه الاجتماعات".

وذكر أن "العلاقات التجارية العراقية التركية مهمة، وتركيا تأمل أن تكون على مستوى أعلى"، معربا عن أمله أن "تكون الشراكة بين البلدين قوية وفاعلة لمعالجة الإشكالات أمام توقيع الاتفاقيات المشتركة".

وأوضح بولات أن "الجانبين العراقي والتركي اتفقا على دعم عمل القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الاستثمار في 10 مجالات بينها الصناعة والصحة والطاقة والثقافة وتحسين العلاقات الخارجية وتطوير التعليم في العراق والعلاقات الدينية". 

وتابع: "سنقوم خلال الشهرين المقبلين بدعوة وزير التجارة العراقي لزيارة تركيا وعقد ملتقى تجاري ثنائي لتعزيز العلاقات بين البلدين".

txt

هذا ما دار بين أردوغان وهنية خلال اجتماعهما في تركيا

txt

وزير خارجية تركيا: نحن من أكثر الدول تقديمًا للمساعدات إلى غزة

العراق تركيا وزير التجارة التركي عمر بولات أنقرة بغداد رجب طيب أردوغان الرئيس التركي وزير التجارة العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

هذا ما دار بين أردوغان وهنية خلال اجتماعهما في تركيا

تركيا تعتقل 36 شخصا للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش"

صحف الإمارات اليوم.. شكري يزور تركيا تمهيدًا لزيارة مرتقبة للرئيس السيسي.. قتيلان في إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية.. وحملة ترامب تنفق 3.6 ملايين دولار على دعاوى قانونية

وزير خارجية تركيا: نحن من أكثر الدول تقديمًا للمساعدات إلى غزة

شكري: حريصون على رفع التعاون التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار

تنسيق مصري تركي مشترك في التحديات الإقليمية| لقطات من زيارة وزير الخارجية إلى تركيا

لتعزيز وتيرة التعاون .. وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا للقاء أردوغان

ترشيحاتنا

الأسعار نزلت 70%.. مفاجأة عن تأثير مقاطعة الأسماك في بورسعيد

بعد مقاطعة الأسماك.. أحمد موسى يقدم التحية لأهالي بورسعيد

بعد التوجيه الرئاسي.. خطة النواب تطالب بضرورة تطوير عقلية الموظف الجمركي

وصول المنتخبات المشاركة في البطولة العربية العسكرية للفروسية المقامة بمصر

اشمعنا الخطيب أسطورة.. رسالة غاضبة من خالد الغندور بسبب شيكابالا

اجتماع المعلمين العرب بالمغرب.. دعم مطلق لطلاب فلسطين ورسائل مهمة للأمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات ملفتة.. أحلام تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة| شاهد

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

هبة مجدي تستعرض أناقتها بفستان ستان.. شاهد

ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ