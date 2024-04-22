استثمار في 10 مجالات.. اجتماع عراقي تركي هام في بغداد |تفاصيل

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الاثنين، أن تم الاتفاق مع العراق على تعزيز الاستثمار بين البلدين في 10 مجالات، مؤكدا على عقد ملتقى تجاري ثنائي مشترك في تركيا قريبا.

وأشار بولات في كلمة له خلال ملتقى الاقتصاد العراقي التركي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وبغداد، وصل إلى 20 مليار دولار سنويا بجهود مشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن الحكومة التركية تعمل على إقامة علاقات رصينة مع العراق.

وأضاف وزير الخارجية التركي، أنه منذ عام 2023 بدأت العديد من اللقاءات بين الوفود العراقية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتطوير العلاقات وتعزيز الاجتماعات بين الطرفين"، لافتا إلى أن أنقرة تشعر بحماس كبير بين البلدين بسبب هذه الاجتماعات".

وذكر أن "العلاقات التجارية العراقية التركية مهمة، وتركيا تأمل أن تكون على مستوى أعلى"، معربا عن أمله أن "تكون الشراكة بين البلدين قوية وفاعلة لمعالجة الإشكالات أمام توقيع الاتفاقيات المشتركة".

وأوضح بولات أن "الجانبين العراقي والتركي اتفقا على دعم عمل القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الاستثمار في 10 مجالات بينها الصناعة والصحة والطاقة والثقافة وتحسين العلاقات الخارجية وتطوير التعليم في العراق والعلاقات الدينية".

وتابع: "سنقوم خلال الشهرين المقبلين بدعوة وزير التجارة العراقي لزيارة تركيا وعقد ملتقى تجاري ثنائي لتعزيز العلاقات بين البلدين".