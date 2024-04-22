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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

52 مخالفة ومحضرا تموينيا في حملة مكبرة بالأقصر

صدى البلد

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية و الإدارات التموينية بالاقصر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير  13 جنحة عدم ترخيص لمخابز العيش السياحي و الافرنجي و 23 جنحة لعدم الإعلان عن  أسعار الخبز  السياحي والافرنجي طبقا للتوجيه الوزارى رقم 15 لعام 2024 وتحرير 3 جنح عدم إعلان عن أسعار لأنشطة تموينية مختلفة.

 

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وبالنسبة للمخابز البلدية تم رصد عدد من المخالفات و هى 7 مخالفات عدم مطابقة الخبز البلدى المدعم للمواصفات المقررة من قبل الوزارة و كذلك 4 مخالفات نقص وزن عن الوزن المقرر من قبل الوزارة وعدد 1 عدم وجود ميزان حساس داخل المخبز البلدى بالإضافة إلى مخالفة عدم اعطاء بون للمواطنين.

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