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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة مطروح: حريصون على تطوير البحث العلمي وتنمية قدرات الكوادر

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار

أكد رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، حرص الجامعة على تطوير البحث العلمي وتنمية قدرات الكوادر الجامعية والقيادات وتأهيلهم للمستقبل؛ بما يعزز منظومة البحث العلمي داخل الجامعة.


جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة مطروح، اليوم /الاثنين/ لوفد من هيئة (فولبرايت مصر) برئاسة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، ومندوب وزارة التعليم العالي عبد المنعم جمال عبد المنعم، وذلك بمقر الحرم الجامعي؛ لبحث سبل التعاون.


وقال النجار "إنه تم التعريف بمنح (فولبرايت مصر) للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية والمساهمة في تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين، موضحا أن المنح المقدمة من الهيئة تُعد فرصة جيدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والباحثين؛ للمشاركة في برامج أكاديمية تساهم في تعزيز قدراتهم، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين.


بدورها، أشادت الدكتورة ماجي نصيف بدور جامعة مطروح في التعاون مع الهيئة؛ للاستفادة من المنح المختلفة في مرحلة الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراة.


وأكدت أن الهيئة تقدم منح دراسية للحصول على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة، وأن قبول المتقدم للحصول على هذه المنح يكون على أساس قدراتهم الفنية والبحثية، مستعرضة المنح المقدمة من الهيئة لكافة منتسبي المجتمع الجامعي، وسبل تمكينهم من الحصول على هذه المنح في كافة التخصصات العلمية المتاحة ، مشيرة إلى تنوع البرامج التي تقدمها الهيئة، حيث استفاد 8000 أستاذ وخريج من منح الهيئة خلال السنوات الماضية، كما يتم الترتيب مع الجامعات المصرية لاستقبال أساتذة من الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف التخصصات.


وفي نهاية اللقاء.. أهدى الدكتور مصطفى النجار درع الجامعة للدكتورة ماجي نصيف والوفد المرافق لها، متمنيًا استمرار أواصر التعاون بين الجانبين.
 

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