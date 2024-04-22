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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية تفحص 674 مواطنا بقرية المنايف بمركز أبو صوير بالإسماعيلية

صدى البلد

انطلقت قافلة طبية إلى قرية المنايف التابعة لمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة قناة السويس، لتقدم خدمتها من كشف وعلاج بالمجان،والتي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 674 مواطنا.


وأكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور -في بيان- أن إدراج قرية المنايف ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في جميع القطاعات بما يوفر كافة الخدمات ويؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.


وقال الدكتور مندور إن الجامعة تسعى من خلال قوافلها إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في البناء والمساهمة في تحقيق أهدافها وفقا لرؤية مصر 2030 وذلك إيمانا بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة الإسماعيلية وخارجها، موضحًا أن الجامعة استعانت في القافلة الطبية، بخبرائها وأساتذتها في شتى المجالات (الطبية، الصيدلية، التربوية والإرشاد السلوكي، الإرشاد الزراعي، والمجال البيطري) لتوفير الخدمات لأهالي قرية المنايف في جميع التخصصات (الأسنان، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الأطفال، الباطنة، العظام، المسالك البولية، الجراحة، النساء والتوليد).

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