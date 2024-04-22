رد فعل غريب من وفاء عامر بعد صفعها من رياض الخولي في "حق عرب".. فيديو

كشفت الفنانة وفاء عامر، كواليس مشاركتها في مسلسل "حق عرب"، والذي عرض في شهر رمضان.

وقالت الفنانة وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أنا عمري في حياتي ما حضرت لمشهد، لأني بسيب رد الفعل تلقائي للمشهد اللي قدامي".

وأشارت: "من المشاهد الصعبة في مسلسل حق عرب، وقت قيام الفنان القدير رياض الخولي بصفعي على وجهي 4 مرات، وكان رد فعلي طبيعي في المشهد".

وأضافت: "ما جعلني أوافق على مسلسل حق عرب هو تواجد اسم أحمد العوضي في المسلسل والتعاون مع شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي، لأنهم شركات ثقيلة وكبيرة وكلمتهم واحدة".