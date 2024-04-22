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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إليسا تتبرع بفستانين لها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

اليسا
اليسا

تبرعت المطربة الكبيرة إليسا بفستانين قامت بارتدائهما في أشهر حفلاتها وذلك بمزاد  لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ودخل الفستانان في مزاد خيري بحفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، اليوم بولاية نيو چرسي الأمريكية.

و أحيا الحفل المطربة إليسا و المطرب أحمد سعد بحضور ٣٥٠٠ شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

وتضمن الحفل مزادًا  خيريًا يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الاكثر فقرًا في مصر.

و من ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز   و الفنانة لبلبة والفنانة سعاد حسني وزوجة الفنان جورج سيدهم وأحمد حلمي.

إليسا

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