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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء عامر: أنا رافعة رأسي بالفن المصري.. ومبسوطة بأخلاق زملائي|فيديو

وفاء عامر وياسر جلال
وفاء عامر وياسر جلال

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن كواليس مشاركتها في مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان.

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وقالت الفنانة وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أول يوم تصوير، دخل عليا ياسر جلال والمخرج على أساس إني هعمل أم العيال الصغيرة، وقالولي ساعتها انتي هتعملي أم جودر اللي هو ياسر جلال".

وأضافت: "اتفاجئت وقتها وقولتلهم سيبوني ساعة كمان بقا عشان أعمل الميك أب عشان أبان أم لياسر جلال بحق وحقيقي وضيفنا التجاعيد والشعر الأبيض وكل حاجة".

وتابعت "الفن المصري فن تجارة السينما والمسرح والتليفزيون، وأنا رافعة رأسي بالفن المصري والفنانين المصريين، وفرحانة جدًا بالفنان ياسر جلال، ومبسوطة بأخلاق زملائي في الأعمال الفنية".

وفاء عامر ياسر جلال الفنان ياسر جلال

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