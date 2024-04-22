بإطلالة جذابة.. زينب العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة زينب العبد بصورة علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام و كانت متألقة بالأسود متعمدة علي ميك اب خفيف تاركة شعرها منسدلا على كتفها.



و يذكر أن كانت قد تألقت الفنانة زينب العبد في رمضان الماضي في مسلسل العتاولة بدور قطة.



مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، محمد محسن ، عادل يوسف ، يوسف الاشقر وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

IMG_20240422_215100

IMG_20240422_202132

IMG_20240422_202119