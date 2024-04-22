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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التوقيت الصيفي على الأبواب .. لا تنس ضبط ساعتك

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي 2024، بتقديم الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 1:00 صباحًا.
 

يهدف التوقيت الصيفي إلى الحصول على ساعات نهار أطول، ما يسهم في توفير الطاقة، لأن تحريك الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة يعني ساعة إضافية من ضوء النهار؛ ما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية.

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي 2024 في مصر، بداية من الجمعة 26 أبريل 2024.

وقد يتسبب تغيير الوقت في إفساد الإيقاع الحيوي، ويحتاج الجسم إلى بضعة أيام لكي يستقر التوازن الهرموني لهرمون التعب الميلاتونين وكذلك هرمونات التوتر والكورتيزون والأدرينالين. لذلك، قد يعبر الكثيرون خلال فترة التغيير - نحو 14 يوما بعد تغيير الوقت - من الشكاوى المختلفة الناجمة عن قلة النوم.

وفي كل عام تقريبا يجري نقاش حول جدوى التوقيت الصيفي وما إذا كان من الأفضل إلغاؤه. فمن يفضلون العمل بالتوقيت الصيفي يقولون إنه يمكنهم قضاء وقت الفراغ بشكل أفضل.

مواعيد فتح وغلق المحال خلال التوقيت الصيفي
 

فيما أعلنت وزارة التنمية المحلية، على لسان المتحدث باسمها خالد قاسم، مواعيد فتح المحال التجارية مع تطبيق التوقيت الصيفي الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/ الجمعة المقبل.

وقال إنّ مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، من السابعة صباحا حتى الـ11 مساءً، على أن تزيد المدة عن ذلك ساعة (أي حتى منتصف الليل) في أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية.

وأضاف متحدث التنمية المحلية أنّ المطاعم والكافيهات تفتح من الخامسة صباحا حتى الواحدة من فجر اليوم التالي، مشيرا إلى أن خدمات التيك أواي يُسمح لها بالعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء، أما الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود تكون لها طبيعة مختلفة نظرا لوضعها الاستثنائي.

وأفاد متحدث التنمية المحلية بأنه يُستثنى من ذلك محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والأفران ومحال الدواجن وبيع الفواكه والخضار وأسواق الجملة.

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