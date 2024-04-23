عادل يوسف لصدى البلد: "العتاولة" فرصة عظيمة والتشابه مع "السويسي" لا يزعجني

شارك الفنان عادل يوسف في مسلسل "العتاولة"، بجانب الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي و غيرهم كثير من الفنانين حيث يجسد شخصية "أبو جازية"، وهو الذراع الأيمن لـ "خضر" الشخصية التي يجسدها الفنان طارق لطفي.

قال الفنان عادل يوسف في لقاء خاص لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي عن تفاصيل شخصية "أبو جازية"، وتحضيراته لها، وكواليس مشهد المشاجرة مع "السقا"، والتشابه بينه وبين التيك توكر السويسي، وفيما يلي أبرز تصريحاته:



قال الفنان عادل يوسف حاولت قدر الإمكان ألا أكون تقليديا في تقديم الشخصية، وحاولت الاقتراب منها نفسيا، لأنه لا يوجد أي تشابه بيني وبينها، والجزء الأصعب منها هو أنني كيف سأظهر الجانب الكوميدي والجانب الخبيث معا، وأتمنى أن أكون فعلت ذلك بشكل صحيح.



و أضاف عادل يوسف قائلا جلست مع أصدقائي من محافظة الإسكندرية كي أتعلم اللهجة الإسكندرانية، وتعلمت منهم المصطلحات وطريقة التحدث بها حتى أتقنها بشكل صحيح، والمخرج أحمد خالد موسى ساعدني في ذلك كثيرا.

و استطرد أن العمل مع المخرج أحمد خالد موسي ممتع جدا و مع كل الفنانين

ويقدم العون والدعم للجميع، ودائماً يشجع الفنانين الشباب".



و قال عادل يوسف أن التواجد وسط كوكبة من النجوم والمشاركة في عمل فني بموسم رمضان فرصة كبيرة وعظيمة بالنسبة لي، وسيظل مسلسل "العتاولة" العمل الأقرب لقلبي، لأنه أول عمل لي في السباق الرمضاني.

و استطرد عادل يوسف انه تعلم الكثير من الفنان أحمد السقا و الفنان طارق لطفي و الفنان باسم سمرة

مشهد المشاجرة مع الفنان أحمد السقا كان أول مشهد أكشن أقدمه، وكنت متخوفا جدا لأنني أقدم أول مشهد لي مع نجم الأكشن في مصر والوطن العربي، لكنه طمأنني وقال لي "متخفش مش هلمسك"، وقام بتوجيهي لكي يصل رد الفعل المناسب للجمهور دون مبالغة وسأفتخر بهذا المشهد طوال مسيرتي الفنية.

تشبيهي بالتيك توكر السويسي أمرا عاديا، ولم يزعجني، فكل فنان سنجد له شبيها، ولا يزعجني أيضا حديثه عن الأمر في مقاطع الفيديو التي يظهر بها، فهو له مطلق الحرية فيما يفعله



و اقدم الشكر للمخرج أحمد خالد موسى على احتوائه لنا، وعلى الفرصة الكبيرة التي أعطاها لي في المسلسل، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية التي أعطاها لي، وأيضا مدير التصوير حسام حبيب الذي قدم صورة قوية ومختلفة وساعدني كثيراً.

احلم بتقديم السيره الذاتيه ل الزعيم عادل امام لاني أحبة جدا و احب اشكرة علي كل ما قدمه و اتمني الوصول العالمية

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