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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات عصرية.. سامسونج تعلن عن سلسلة هواتف جديدة زد فولد وفليب

صدى البلد

 استعدادًا لإطلاقه في وقتٍ لاحق من العام الجاري تعمل شركة سامسونج على تطوير إصدار FE  وذلك من سلسلة هواتف جالاكسي S24 والتي قد صدرت مطلع العام الجاري وذلك استعدادًا لإطلاق الهاتف في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

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ووفقًا لما ذكره موقع  “ indiatoday.in” ، فإن هاتف جالاكسي S24 FE والذي يعد قيد التطوير حاليًا وذلك تحت اسم R12، ويتبع ذلك الاسم نظام التسمية والذي قد استخدمته سامسونج لهواتف FE السابقة.

وعادةً ما يأتي إطلاق إصدارات FE وذلك بعد نحو 6 أشهر من إطلاق إصدارات S الرئيسية، إلا أنه في المقابل يبدو أن إطلاق هاتف S24 FE قد يستغرق وقتًا أطول، مما يعني أن الهاتف قد لا يُطلق منتصف العام الجاري خلال أشهر الصيف.

وتزعم المصادر أن هاتف جالاكسي S24 FE قد يصل الأسواق فيي أواخر عام 2024 الجاري، أو بحلول مطلع عام 2025 المقبل.

وأصدرت سامسونج سلسلة جالاكسي S24 مطلع العام الجاري بنظام أندرويد 14 مع وعد من الشركة بتوفير التحديثات لها ولمدة تصل إلى سبع سنوات، وذلك بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة والتي ستكون متوفرة أيضًا في الإصدار القادم .

على الجانب الآخر لا توجد تفاصيل تتعلق بالمواصفات المتوقعة للهاتف حتى الآن، إلا أنه يعد من المؤكد أنه سيكون أقل سعرًا من هاتف S24 الأساسي والذي يبدأ سعره من 800 دولارٍ أمريكي.

على الجانب الآخر أعلنت شركة  سامسونج  عن عزمها لأطلاق منتجات جديدة منتصف العام الجاري، ويعد أبرزها الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي من سلسلة جالاكسي زد فولد وزد فليب.

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