موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة| فيديو

قال "محمود شاهين"، مدير الادارة المركزية للتنبؤات والانذار المبكر بـ هيئة الأرصاد الجوية، إن شهر ربيع في جمهورية مصر العربية يتم تسجيل أعلى درجة حرارة حرارة طول العام ، مضيفا أن يتم تسجيلها في النصف الثاني لـ فصل الربيع.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن نحن على أبواب موجة شديدة الحرارة وفي تسجيلات اليوم درجة الحرارة في القاهرة 33 درجة ومتوقع لها غدا من 38 - 39 درجة كبداية للموجة شديدة الحرارة.



وأشار مدير الادارة المركزية للتنبؤات والانذار المبكر بـ هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن التعرض المباشر لاشعة الشمس يزيد من احداثنا بالارتفاع الشديد في درجة الحرارة، مضيفا أن ذروة الارتفاع ستكون يوم الاربع من 40 - 41 درجة على القاهرة و تصل الي 38 - 39 علي السواحل الشمالية و 41 - 42 علي جنوب مصر ، هي كتلة واحدة تتأثر بها معظم المحافظات المصرية.

انخفاضات في درجات الحرارة من يوم الجمعة

ولفت محمود شاهين، مدير الادارة المركزية للتنبؤات والانذار المبكر بـ هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يوم الخميس القاهرة تصل الي 36 - 37 ثم انخفاض بعض انخفاضات في درجات الحرارة من يوم الجمعة.