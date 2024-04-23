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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل أزمة الأهلي وإنبي في دوري الشباب بسبب تزوير لاعب المصري البورسعيدي

الأهلي وإنبي في دوري
الأهلي وإنبي في دوري الشباب

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن حالات التزوير ليس لها دخل بنادي المصري أو إنبي أو الأهلي أو أي نادي، خاصةً أنهم ليسوا جهة حكومية.

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنا كنادي تعرضت لمثل هذه الحالات التزويرية، ولكن عندما يأتي لي لاعب أحصل على بطاقته وجواز سفره ولكن التزوير يكون في البيانات وليس البطاقة، وهو ما يضع البعض في حالة لبس، وهذا إجراء يأتي قبل البطاقة والاحترام لنادي المصري في تأكيده على أن ورق لاعبه سليم وهم على حق ولكن البيانات ليست سليمة".

وأضاف أيمن الشريعي: "يوجد في أي نادي إدارة تكون مهمته بالاطلاع على البيانات الخاصة باللاعب والصحة وغيرها قبل مطابقتها وإرسالها للاتحاد، والموضوع بسيط للغاية وسوف يتم إثبات الأمر بشكل عادي للغاية".

واستطرد: قدمنا شكوى للاتحاد المصري قبل مباراة الأهلي في دوري الشباب، أن لاعب المصري ليس ببيانات صحيحة ومزور، بأربع أيام وسوف يتم حل الأمر سريعًا، والأهلي حصل على لقب الموسم الماضي بنفس القصة أيضًا، ولم أكن راضيًا عن بيان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري بإعلان الأهلي بطل لحين الفصل في شكوانا".

وقال رئيس إنبي: "كان على اتحاد الكرة مخاطبة الناديين بدلًا من مخاطبة الصحفيين، بإنه سوف يتم اعتماد النتيجة بشكل طبيعي ولكن لن يتم الاحتفال باللقب من أي نادي لحين الفصل في شكوى التزوير، والناديين احتفلوا على حق وكنت اتمنى عدم ظهور هذا المشهد".

واختتم أيمن الشريعي: "اللاعب المتواجد في المصري البورسعيدي، هو من كان يلعب أمام الأهلي منذ موسمين بسبب مشكلة إدارية، وتم انصاف الأهلي وحصوله على 3 نقاط وأحرز اللقب على حساب طلائع الجيش، ولم أذكر اسم اللاعب أو إحضار البيانات الخاصة به احتراما للاعب وناديه".

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تفاصيل أزمة الأهلي وإنبي في دوري الشباب بسبب تزوير لاعب المصري البورسعيدي

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