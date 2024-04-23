عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

يوميا تناول طبق من الخضار المشكل وشاهد ماذا يحدث لجسمك

الخضار المشكل
الخضار المشكل

ينصح أغلب الأطباء وبالأخص أطباء التغذية والمناعة الأشخاص بالإكثار من تناول الخضار لما يحتويه من فوائد صحية عالية، ولكن مازال البعض يجهل فوائده الصحية لذلك نكشف عن فوائد تناول طبق من الخضار يوميا بحسب ما نشره موقع هيلثي:

امنع التدخين ومارس الرياضة ونام كويس.. روشتة صحية لدعم جهازك المناعي

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالتعدي على شاب في المعادي

فوائد الخضار المشكل

غنية بالألياف: تحتوي الخضروات المشكلة على العديد من الألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن: تحتوي الخضروات على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

قليلة السعرات الحرارية: تعتبر الخضروات خيارًا منخفض السعرات الحرارية ومشبعًا في الوقت نفسه، مما يمكن أن يساهم في إدارة الوزن والحفاظ على صحة القلب.

مضادات الأكسدة: تحتوي الخضار المشكل على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة التي تساعد في محاربة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تعزيز الصحة العامة: استهلاك خضار المشكل يساهم في تعزيز الصحة العامة وتعزيز جهاز المناعة والحفاظ على الصحة العامة للجسم.

دعم صحة الهضم: تحتوي الخضروات على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

تعزيز صحة العين: بعض خضار المشكل مثل الجزر والبروكلي يحتويان على مضادات الأكسدة والفيتامينات المفيدة لصحة العين، مما يساعد في الحفاظ على الرؤية الجيدة والوقاية من مشاكل العين المرتبطة بالعمر.

تنشيط الجهاز العصبي: تحتوي بعض الخضروات مثل البطاطس على البوتاسيوم الذي يلعب دورًا هامًا في دعم صحة الجهاز العصبي ووظائف العضلات.

تعزيز الشباب والجمال: تحتوي بعض خضار المشكل على فيتامينات ومعادن تساهم في تعزيز صحة البشرة والشعر والأظافر.

تذكر أن تتنوع في اختيار الخضروات وتضمن تناول مجموعة متنوعة من الألوان والأصناف للاستفادة الكاملة من فوائدها الصحية.

الخضارلما الخضار خضار المشكل فوائد الخضار المشكل مصدر جيد للفيتامينات والمعادن الشعور بالشبع دعم صحة الهضم جهاز المناعة تعزيز جهاز المناعة البطاطس ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

هيئة قناة السويس تنقذ سفينة و طاقمها من الغرق بشاطئ بورسعيد

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

موضوعات متعلقة

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

ارح سمعك.. المنشري يبدع في تلاوة أواخر سورة يس

عقود الفضل والإحسان وتطبيقاتها.. رسالة دكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

ترشيحاتنا

طلاب المدارس يؤدون اختبار TOFAS لقياس المهارات في الرياضيات | صور

الجامعة العربية: حق الفلسطينيين في إقامة الدولة وعضوية الأمم المتحدة لا جدال فيه

انطلاق مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية

وزير الخارجية: يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم حل الدولتين

أردغاون يهاجم رئيس حكومة الاحتلال.. نتنياهو يشبه هتلر اليوم

وزير الخارجية: الموقف الأيرلندي منذ بدء الحرب على غزة يستحق التقدير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث إطلالاتها

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

استيراد 500 ألف طن| هبوط جديد في أسعار السكر والأرز والزيت.. اعرف التسعيرة

فيديو

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ