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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

الحديد
الحديد

سعر طن الحديد اليوم .. يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح بمخالفات البناء.

 

سعر طن حديد عز اليوم

هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.

سعر حديد عز 46,000 جنيه

سعر طن الحديد اليوم في مصر

  1. سعر حديد العشري 41,000 جنيه
  2. سعر حديد الجيوشي 42,000 جنيه
  3. سعر حديد مصر ستيل 42,000 جنيه
  4. سعر حديد سرحان 42,000 جنيه
  5. سعر حديد الجارحي 43,000 جنيه
  6. سعر حديد السويس للصلب 43,000 جنيه
  7. سعر حديد المدينة 42,000 جنيه
  8. سعر حديد المراكبي 43,000 جنيه
  9. سعر حديد عطيه 42,500 جنيه
  10. سعر حديد بيانكو 41,000 جنيه
  11. سعر حديد بشاي 45,000 جنيه
  12. سعر حديد العتال 43,000 جنيه
  13. سعر حديد المعادي 42,000 جنيه
  14. سعر حديد الكومي 42,000 جنيه
  15. سعر حديد المصريين 45,000 جنيه

     
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سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة


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