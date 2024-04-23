سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2024

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 23-4-2024، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 155.70 جنيه للشراء، و156.73 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فسجل 156.18 جنيه للشراء، و156.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري 155.70جنيه للشراء.

156.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

156.18جنيه للشراء.

156.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

151.51جنيه للشراء.

156.51جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

151.71 جنيه للشراء.

156.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

156.13 جنيه للشراء.

156.51جنيه للبيع.