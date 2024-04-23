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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

زيادة 5 جنيهات| «ميريت» و«مارلبورو» و«LM».. ارتفاع أسعار السجائر للمستهلك اليوم الثلاثاء

السجائر
السجائر

يبحث المواطنون عن أسعار السجائر التي ارتفعت بعد إعلان شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من السجائر التقليدية من العلامات التجارية "MeritوMarlboro وL&M" بجميع أنواعها، والتبغ المسخن، بعد زيادة أسعارها.

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وفي هذا الصدد، أعلنت فيليب موريس مصر قائمة أسعار منتجاتها للمستهلك، وذلك اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، لتتضمن زيادة بقيمة 5 جنيهات.

ورفعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني أسعار السجائر بقيمة تتراوح بين 2.5 و5 جنيهات يوم الأحد 14 أبريل الجاري، لتسجل أنواع كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، بوسطن/ بلمونت، كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان)، كليوباترا سوبر، مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر)، مونديال سويتش (منتول/ بلو بیری)، كليوباترا بلاك، ماتوسیان سوبر قيمة 34.50 جنيه، مقابل 30 جنيهًا في السابق.

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وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، عن ارتفاع أسعار السجائر مرتين خلال شهرين فقط، إن أحداث البحر الأحمر بواسطة الحوثيين أدت لارتفاع أسعار الشحن، فاضطرت الشركات لرفع الأسعار في شهر مارس، وبعد التعويم، اضطرت الشركات لرفع الأسعار لمواكبة ارتفاع سعر الدولار من 30 لـ50 جنيها.

بيع رخصة تصنيع السجائر لمستثمر أجنبي

وناشد إمبابي، رئيس الوزراء بيع رخصة تصنيع السجائر لمستثمر أجنبي، لأن هذا من شأنه أن يوفر السجائر بأسعار أكثر عدالة، في ظل التنافسية التي ستكون موجودة، خلاف أن بيع الرخصة سيؤدي إلى تحقيق عائد كبير للدولة.

وأعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، أن  تحريك أسعار السجائر  جاء تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري.

كانت  الشركة الشرقية إيسترن كومباني، قد حددت  سعر صنف (بوكس 10) بقيمة 24.5 جنيه، وأصناف: كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا سوفت كوين، وبوسطن/بلمونت، وكليوباترا بوكس (أبيض/ألوان)، وكليوباترا سوبر، ومونديال (أحمر/أزرق/سيلفر)، ومونديال سويتش (منتول/بلو بيري)، وكليوباترا بلاك، وماتوسيان سوبر بسعر 34.5 جنيه، وصنفي فايسروي/بال  مال، وكليو مسخن بسعر 55 جنيهًا.

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معدل زيادة أسعار السجائر من 2023 لـ 2024

يذكر أن الشركة الشرقية رفعت إيسترن كومباني أسعار السجائر يوم 14 أبريل من العام الجاري، بقيمة تتراوح بين 2.5 و5 جنيهات لتسجل أنواع كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، بوسطن / بلمونت، كليوباترا بوكس ( ابيض / ألوان )، كليوباترا سوبر، مونديال (أحمر / أزرق / سيلفر )، مونديال سويتش ( منتول / بلو بیری)، كليوباترا بلاك، ماتوسیان سوبر قيمة 34.50 جنيهًا، مقابل 30 جنيهًا في السابق.

وارتفعت أسعار السجائر من أبريل 2023 إلى أبريل 2024، إذا جاءت الأسعار كالتالي:

  • أسعار السجائر ميرت 90 جنيها 59 جنيها.
  • أسعار السجائر المارلبورو 84 جنيها 54 جنيهًا.
  • أسعار السجائر المارلبورو (كرافتد) 74 جنيها 44 جنيهًا.
  • أسعار السجائر إل إم 64 جنيها 39 جنيهًا.

وسوف نرصد لكم قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-
• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 90 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 84 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

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