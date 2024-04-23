أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 113 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر وتصدير 104 آلاف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا.

وأشار المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 113000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 673 شاحنة و190 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 384 شاحنة و180 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 110000 طن بضائع، 289 شاحنة و10 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ZHONG SHAN MEN والحرية2 وتغادر السفينة TL HIPISCUS وعلى متنها 45 الف طن فوسفات تصدير إلى إندونسيا، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين EAGLE وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين TRUE FAITH ، PRINCESS LAYLA وعلى متنها 59 الف طن فوسفات تصدير الي الهند وبلغاريا والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1.