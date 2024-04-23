فريق «سيدات يد الأهلي» يواجه أبيدجان في ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

يخوض فريق «سيدات يد الأهلي مباراة مهمة اليوم أمام فريق أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تستضيفها الجزائر.

وتقام المباراة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز بالمباراة من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة.

كان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد تأهل كثاني المجموعة الأولى عقب فوزه على الأبيار بنتيجة 29-17، ليواجه أبيدجان الإيفواري الذي تأهل كثالث ترتيب المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي.