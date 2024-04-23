عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق «سيدات يد الأهلي» يواجه أبيدجان في ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

صدى البلد

يخوض فريق «سيدات يد الأهلي مباراة مهمة اليوم أمام فريق أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تستضيفها الجزائر.
وتقام المباراة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز بالمباراة من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة.

كان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد تأهل كثاني المجموعة الأولى عقب فوزه على الأبيار بنتيجة 29-17، ليواجه أبيدجان الإيفواري الذي تأهل كثالث ترتيب المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي.

أبيدجان الإيفواري الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فريق سيدات يد الأهلي نهائي كأس الكؤوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري.. وسننظر في شكوى إنبي

ترشيحاتنا

زيادة 5 جنيهات| «ميريت» و«مارلبورو» و«LM».. ارتفاع أسعار السجائر للمستهلك اليوم الثلاثاء

لاعب طلائع الجيش على رادار الأهلي في الموسم المقبل .. تفاصيل

مبادرة الزراعة في الكاتدرائية.. والبابا يثمن جهود الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة

في أول أيام عيد الفصح اليهودي.. 219 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته

ريال مدريد يمتلك لاعبين بجودة عالية.. مدرب الميرينجي السابق يعلق على أداء الفريق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استيراد 500 ألف طن| هبوط جديد في أسعار السكر والأرز والزيت.. اعرف التسعيرة

ملكات جمال.. شاهد شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتشعل السوشيال ميديا

تصل إلى 23 ألف جنيه مصري.. أسعار حفل آمال ماهر بالسعودية

ليلي علوي بفستان جرئ تثير الجدل بمهرجان هوليوود

فيديو

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ