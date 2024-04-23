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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تستهدف مهندسًا بوحدات الدفاع الجوي لحزب الله

حزب الله والاحتلال
حزب الله والاحتلال


 

قامت إسرائيل باستهداف مهندس بوحدات الدفاع الجوي لحزب الله بغارة على بلدة عدلون ببلدة أبو الأسود، وفق ما ذكرت شبكة  العربية.


وذكرت المصادر أن المسؤول المستهدف في الغارة الإسرائيلية على بلدة عدلون يدعى "أبو علي".


في هذه الأثناء، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استشهاد أحد عناصره جراء المواجهات المستمرة مع "إسرائيل"، ليرتفع إجمالي الشهداء إلى 284 عنصرا منذ 8  أكتوبر الماضي.

ونعى الحزب في بيان "محمد خليل عطية (ساجد) مواليد عام 1994 من بلدة قانا وسكان بلدة الصرفند في جنوب لبنان".

وقال إنه "ارتقى على طريق القدس"، دون مزيد من التفاصيل.

ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عند الحدود .

 

إسرائيل مهندس بوحدات الدفاع الغارة الإسرائيلية أبو علي

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