بهذه الشروط.. تفاصيل مد خدمة المعلمين بعد سن المعاش

قال رفعت فياض، الخبير التربوي، إنه سيتم مد خدمة المعلمين بعد سن المعاش لمن يعمل بالعملية التعليمية وما زال مدرسا ويمارسها واقترب من سن المعاش، حيث يتم مد خدمته عاما أو عامين، بحد أقصى ثلاث سنوات على حسب الاحتياج إليه فى المكان الذى يتواجد فيه، بشرط أن يكون مدرسا قبلها بخمس سنوات.

وأضاف رفعت فياض، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامية رشا مجدي، أنه ليس كل من وصل لسن المعاش سيتم الاستعانة به، موضحا أنه سيكون هناك شروط أخرى فى هذا الأمر.

وذكر أنه ليس هناك إلزام من وزارة التربية والتعليم على كل المعلمين الذين سيصلون لسن الـ60 أن تطبق هذه الخدمة لهم.