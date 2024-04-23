رغم سوء النتائج.. لابورتا يجهز مفاجأة لتشافي للبقاء في تدريب برشلونة

يجهز خوان لابورتا رئيس برشلونة، هدية ثمينة إلى المدرب تشافي هيرنانديز، إذا قرر البقاء مع البارسا لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تشافي بات منفتحا للغاية على البقاء مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

وتعمل إدارة برشلونة بقيادة لابورتا على تقديم هدية إلى تشافي، بالتوقيع مع لاعبين مميزين، لتقوية القائمة الحالية للبارسا.

وكشفت الصحيفة أن الصفقة الأولى ستكون جويدو رودريجيز نجم ريال بيتيس، الذي يحظى بإعجاب تشافي.



وأشارت إلى أن التعاقد مع رودريجيز سيكون أسهل الآن، لأن عقده مع بيتيس سينتهي في الصيف المقبل، وسيأتي كصفقة مجانية.

وأوضحت أن الصفقة الثانية التي يجهزها لابورتا إلى تشافي، هي داني أولمو نجم لايبزيج.

وبدأ ديكو المدير الرياضي للبارسا، التحرك بالفعل لحسم صفقة أولمو، حيث اجتمع مع وكيله الأسبوع الماضي.