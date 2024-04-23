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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

شفاء الأورمان يحصد المركز الأول والشهادة الذهبية كمستشفى خضراء مستدامة

صدى البلد

 

حققت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان ، الجائزة الذهبية " المركز الأول مكرر"في فئة المستشفيات المستدامة لجائزة السعودي الألماني كمستشفى خضراء مستدامة.

وذلك ضمن جائزة السعودي الألماني الصحية  - النسخة الثانية لعام 2023-2024، برعاية وزارة الصحة والسكان والتضامن الإجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الوطنية للتدريب.


بحضور وتكريم من: وزير الصحية،وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،المهندس صبحي البترجي مؤسس مجموعة السعودي الألماني

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ومن جانبه، أكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن حصول مستشفى شفاء الأورمان، على الجائزة الذهبية " وتحقيق المركز الأول مكرر"في فئة المستشفيات المستدامة لجائزة السعودي الألماني كمستشفى خضراء مستدامة،  تضاف لسلسلة إنجازاتها في الحفاظ على البيئة ، وهو ما يؤكد على ارتباط العمل داخل المستشفيات بكافة النواحي الإدارية والفنية والطبية لخدمات الرعاية الصحية، وكل ما يتعلق بسلامة المرضى ونظم العمل من خلال بناء نظم  مستدامة داخل المستشفى هو ما مهد الطريق للتميز وتقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة العالمية، ودعم الجهود نحو الوصول إلى بيئة أكثر أمانا لصحة الإنسان، موضحا  أنهم حريصون على محاربة كافة مصادر التلوث، مشيدا بالجهود المخلصة لفرق العمل في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان الذين استطاعوا تحقيق إنجاز جديد يضاف لرصيد شفاء الأورمان.


وأعرب  محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم الذي تحقق بفضل العمل الجماعي داخل المستشفى،  مشيرا إلى أن تحقيق الجائزة الذهبية " المركز الأول مكرر"في فئة المستشفيات المستدامة لجائزة السعودي الألماني كمستشفى خضراء مستدامة، يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على جميع العاملين بالمستشفى للحفاظ على هذا الإنجاز، مؤكدا السعي الدائم لمستشفى شفاء الأورمان لمواكبة التطور لتكون دائما في مصاف المؤسسات الطبية العالمية موجها الشكر لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق المستشفى المركز الاول في هذه المسابقة 
وأضاف ان المؤسسة تعمل بكل كوادرها نحو الوصول إلى الأفضل دائما، بما يتماشى مع صناعة الرعاية الصحية الحديثة التى تنتهجها الدولة.

ولفت إلى أن قمة أولويات المستشفى باتت التحول إلى أن تكون أهم صرح طبي صديق للبيئة من خلال العديد من الإجراءات المشددة ومنها وحدات فرم المخلفات الطبية صديقة البيئة، وشركة التغذية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ولتحقيق التنمية المستدامة أصرت أن تكون من المستشفيات صديقة البيئة والمحافظة عليها بما يسهم في تعزيز العمل المناخي، ويتماشى مع اتجاه الدولة المصرية في تبني التوجه الأخضر لمنشآت صحية خضراء مستدامة، لدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.


وأوضح ان المستشفى حريص كل الحرص على شراء أجهزة ومستلزمات وكيماويات صديقة للبيئة، لا تسبب أضرار للبيئة المحيطة، كما تم تفعيل مبادرة منظمة الصحة العالمية والتخلص الآمن من أجهزة الزئبق بالمستشفى، والمواد المستخدمة في الإنشاءات مثل الدهانات صديقة للبيئة ولا تحتوى على الرصاص الذي يسبب السرطان.

وأشار إلى أن مؤسسة شفاء الأورمان تسعى للتوسع في المستشفى في الحفاظ على البيئة ودعم البيئة الخضراء فى جميع أنحاء المستشفى من خلال التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء ودعمها باكثر من وحدة لترشيد استهلاك الطاقة، وذلك فى إطار دعم  الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035 التى تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز دور الطاقة المتجددة
وتابع الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن  مستشفى شفاء الأورمان أوجدت حل بديل ومستدام للحفاظ على البيئة، متمثلاُ في توفير وحدة كاملة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة التى يقوم فيها الجهاز بفرم وتعقيم النفايات الطبية الخطرة وتحويلها إلى نفايات عادية، وتوفير المبالغ المستخدمة في النقل الآمن للنفايات الطبية.

كما أكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، أن من الأشياء المهمة في دعم التحول الأخضر للمستشفى، أن شركة التغذية بالمستشفى حاصلة على شهادة الجودة العالمية كذلك موردي الأغذية الخام مسجلين لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما أن بقايا الطعام في المستشفى يتم تسليمها لمتعهد لاستخدامها كأعلاف.
وأضاف أن إدارة المستشفى تراعى الأبعاد البيئية، من خلال تدريب قوة العمل وإيمان قيادة المستشفى بأن تطبيق المعايير البيئية هي مسؤولية الجميع لتحقيق هذا النجاح.

الأقصر التعليم العالي والبحث العلمي الحفاظ على البيئة الرعاية الصحية الطاقة المتجددة حفاظ على البيئة خدمات الرعاية الصحية خدمات الرعاية مستشفى خضراء مستشفى شفاء الاورمان

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