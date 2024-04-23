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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنىء الرئيس السيسي

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلي حضن الوطن.

وتقدم وزير التنمية المحلية في نص البرقية: " لفخامة الرئيس بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري عيد تحرير سيناء المجيد والذي أعاد للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته والذي سيظل إنجازا بطوليا ورمزا للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة البواسل، والذي كان نتيجة لأكبر ملحمة انتصارات حربية خاضها الجيش المصري وكتبوا انصع الصفحات في التاريخ لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية.

 
وأضاف وزير التنمية المحلية: "داعين الله أن ينعم علي مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبوا إليه من رفعة وازدهار وتقدم لمصرنا الغالية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام.

التنمية المحلية يهنئ السيسي تحرير سيناء هشام امنة

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